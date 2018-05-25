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25 Mayıs 2018 16:17

Pahalı nakliyeye karşı pratik öğrenci çözümü

Eskişehir’de üniversite öğrencisi olan 4 ev arkadaşı, şehir içi nakliyelerin pahalı olmasından dolayı aldıkları kanepeyi trafiğin ortasında omuzlarında taşıdı.

Pahalı nakliyeye karşı pratik öğrenci çözümü

25 Mayıs 2018 16:17


Eskişehir’de evden eve nakliye firmalarının pahalı olmasından dolayı üniversite öğrencisi 4 ev arkadaşı aldıkları kanepeyi trafiğin ortasında taşıdı. Gündüzleri okulda oldukları için gece yarısı taşımak zorunda kalan gençler, geceleri nakliye firmanın normal fiyatın iki katını istediklerinden dolayı adeta bir tabutu taşırcasına kanepelerini omuzladı. Ağır olan kanepeyi taşırken yorulan öğrenciler, bulundukları yere kanepelerini bırakıp bir süre üstünde dinledikten sonra yollarına devam etti.



“Gece nakliyelerin fiyatı iki katına çıkıyor”


Anadolu Üniversitesinde öğrenci olan Ömer Polat, nakliye firmalarının çok pahalı olmasından dolayı çözümü ev arkadaşlarıyla omuzlarında taşımakta bulduklarını söyleyerek, “Nakliyeye para vermemek için bu şekilde taşıyoruz çünkü çok pahalı nakliye. 30 lira da bir koltuğu verilmez. Gece nakliyelerin fiyatı iki katına çıkıyor. Gündüz 30 lira ise gece 60 lira oluyor. Bu yüzden bizde böyle bir çareye başvurduk. 4’ümüz de öğrenciyiz ve ev arkadaşıyız. Gündüzleri okulda olduğumuz için kanepeyi gece taşımak zorunda kaldık. Tabut gibi 4 kişi omzumuza aldık taşıyoruz. Araç sürücüleri ve yolda yürüyen insanlar bizi gördüklerinde gülümseyerek selam veriyorlar. Kanepeyi taşırken zaman zaman yorulduğumuzda ise, yol kenarına ya da kaldırıma bırakıyoruz daha sonra biraz dinlenmek için kanepeye oturuyoruz” ifadelerini kullandı.




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