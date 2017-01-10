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10 Ocak 2017 10:27

PARDER’den ziyaretler

PARDER’den ziyaretler

10 Ocak 2017 10:27

Paramedik Derneği (PARDER) Eskişehir İl Başkanı Kadir Çekiç, bir takım ziyaretlerde bulundu.
İl Başkanı Çekiç, ilk olarak geçtiğimiz günlerde PARDER’in düzenlediği "Paramedik Andı" yarışmasında, eseriyle birincilik elde eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Öğretim üyesi Hamdi Kaba’yı ziyaret etti. Kaba’yı tebrik eden Çekiç, kendisine bir de teşekkür belgesi takdim etti.
Çekiç ayrıca, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Şube Müdürlüğü’ne getirilen Paramedik Nurettin Tekin’i makamında ziyaret etti. Çekiç, hayırlı olsun temennilerinde bulunarak, “Nurettin Tekin’e yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.



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