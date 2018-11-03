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Park halindeki otomobilin motor bölümü alev aldı

Eskişehir’de, park halindeyken yanan otomobilden yükselen alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Eskişehir'de, park halindeyken yanan otomobilden yükselen alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, olay Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak üzerinde meydana geldi. Saat 07.30 sularında, park halinde bulunan bir aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman önünde olayı gören bir vatandaş itfaiye ekiplerine haber verirken söndürme tüpüyle araca çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, aracın kaputunu açtıktan sonra köpüklü su ile yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, daha sonra soğutma çalışmaları yaptı.


Öte yandan yangının sabah erken saatlerde meydana gelmesi herhangi bir yaralanmanın önüne geçerken, yanan otomobilin motor bölümü kullanılmaz hale geldi.

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