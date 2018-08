Park terörü ara sokaklarda geçiş hakkı vermiyor

Merkez Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii mevkiindeki tek yön sokaklara yasak olmasına rağmen bilinçsizce araç bırakılması trafikte aksamalara sebebiyet veriyor. Belediye ekipleri, yerleştirdiği plastik ve demir dubalarla önlem almaya çalışsa da sürücüler park yerlerini kendisi oluşturuyor. Dubalara zarar verilerek yeni park alanları açılırken, sürücüler ve yayalar zorluk çekmeye devam ediyor.

"Arabayı park edip hamama giden var"

Sorumsuzca park edilen araçlar vatandaşlar tarafından da tepki görüyor. Ticari taksi şoförü Sadettin Çolak insanların bencilliğine ve vurdumduymazlığına değinirken, belediye ekipleri ile polislerin konunun üzerinde durmamasından yakındı. Acil bir durumda ambulans veya itfaiyelerin zorluk yaşayacağından bahseden Çolak, “Burada hep televizyoncular ve telefoncular olduğu için, nedense herkesin işi hep 2 dakikalık oluyor. Hep taksi durağına park ediyorlar, dönüşlere park ediyorlar. Yollar kısa ve dar zaten. Vatandaşlar hep ‘2 dakika bırakıyoruz pil alacağız’, ‘2 dakika bırakıyoruz şuradan kumanda pili alacağız’, ‘kumanda alacağız’ ya da ‘tuvaleti kullanacağız’ diyorlar. Kimi vatandaşların inanın arabayı park edip hamama gittiğini dahi biliyoruz. Bu derece komik olaylara bile şahit oluyoruz. Ekipleri arıyoruz, polisleri arıyoruz, hep bu konularda vurdumduymazlığa getiriyorlar açıkçası. Zabıta zaten ilgilenmiyor. Mesela dün kavga çıktı trafik yüzünden. Araçlarımız gelip gidemiyorlar acil bir ambulans gelse, itfaiye gelse ya da önemli bir şey olmuş olsa tamamen kilit. Herkes vurdumduymaz. Yolun kenarına sağına park ediyor ve çay ocağında çay içiyor vatandaş” dedi.

"Bir an önce buranın çözüme kavuşması lazım"

Yetkililerden yardım talebinde bulunan Sadettin Çolak, “Önce belediyenin ya da hangi birim ilgileniyorsa bir çözüm bulması gerekiyor, başta belediyemiz olmakla beraber. Şunu söyleyeyim şu anda belediye seçimleri yaklaşıyor. Şu an sadece asfalt çalışmaları yapılıyor. Bununla ilgili hiçbir şekilde belediyeden gelip de, ’Herhangi bir probleminiz var mı?’ diye kimse sormuyor açıkçası. Bunlara bir an önce el atılması lazım. Bir an önce çözüme kavuşması lazım. Burada esnaf da şikayetçi arabaların sıkıntılarından, problemlerinden. Esnaf kendi koyuyor, ’O koyarsa biz de arabalarımızı koyarız’ diyorlar. Bu sefer yük bindirmeye, yük indirmeye araçlar geçemiyor. Bu sefer ticari taksiler geçemiyor, yer bulamıyoruz. Bizim trafik aksamı tamamen kilitleniyor burada. Bence bir an önce buranın çözüme kavuşması lazım” diye konuştu.

"İnsanlar bizim tepemize çıkacaklar"

Sokak aralarında kaldırıma park edilen araçlar yayalara da geçit vermiyor. Yayaların araç yolundan yürümek zorunda kalması, araç sahiplerine zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar her gün şikayet etmelerine rağmen bir çözüm bulamadığını dile getirirken yol yüzünden can pazarı yaşandığını belirten şoför Serdar İşbilir, “Vatandaşlar haliyle kaldırımdan gidemediği için mecburen yolun ortasından gidiyor. İnsanlar bizim tepemize çıkacaklar. Biz arabaylayız ama bizim tepemize çıkacaklar. Buraya park ediyorlar, araç parkı oluyor. Milletle kavga ediyoruz burada. Aradaki otoparkların zaten hepsi dolu. Biz her gün buraya trafik polisi çağırıyoruz, zabıta zaten ‘Bizim ilgi alanımızda değil’ diyorlar, ‘Trafikle görüşeceksiniz’ diyorlar. Biz buraya çağırıyoruz arkadaş geliyor, kovalıyor, arkadaş gidiyor tekrar bir tur atıyor geliyor yine arabayı koyuyor. Yani hiç kimse kimseyi tınlamıyor. Dubaların üstüne çıkıyorlar, başta belediye çıkıyor zaten. Çöp arabası koskoca, burası zaten daracık sokaklar. Büyük kamyonlar buraya giriyor. Ufak çöp arabası girmiyor, kargo kamyonlar giriyor. Dubaların tepesine çıkıyor, ondan sonra gelip ‘Bu dubalar kimin’ diyorlar. Kime ne söyleyeceksin burada. İlgilenen yok ki zaten bizimle” ifadelerini kullandı.