Parklara kamera istiyoruz

Sosyal medyada da sürekli gündemde olan, ‘parklara kamera konulması’ kampanyasını da desteklediklerini belirten İbiş, “Parkların gözden geçirilmesi lazım. Bu tür kampanyalar iyi gelişmeler. Emniyet her yere yetişemez. Güvenlik konusunda vatandaşların da biraz duyarlı olması lazım. İmkan var ise belediyeler personel ile emniyete destek verebilir. Bence kamera konulmalı. Parkları güzel güzel yapıyorlar. Ancak bazı gençlerimiz parklara sahip çıkmıyor ve zarar veriyor. Yakılıyor, yıkılıyor, duvarlarına yazılar yazılıyor. Tüm muhtarlar bu durumdan muzdarip. Parklarda içenler, uyuşturucu madde kullananlar var. Böyle durumlarda tek yapabileceğimiz emniyeti aramak, ancak bu konuda bir kanun düzenlemesi yapılması çok önemli. Bu insanlardan erkek ya da kadın fark etmiyor herkes çok çekiniyor. Çünkü bazen saldırgan da olabiliyorlar. Aldıkları madde sonrası kendilerini kaybediyorlar. Parklardaki oyuncaklara zarar verenlere de sesleniyorum. Yapmaktan ziyade korumak da önemli. Belediyeler hizmet veriyor ancak korumak çok daha önemli" dedi.

Metruk evler konusuna da değinen İbiş, "Bazı parkların etrafında yıkılmakta olan evler var bu kişiler bu evlerde barınabiliyor. Bu konuda da belediyeler ile görüşüyoruz, bir takım prosedürler var ancak bir an evvel yıkılmaları daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.