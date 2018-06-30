Parklarda bakım çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde bulunan parklardaki yeşil alanların bakım işlerini aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını yoğun biçimde sürdüren ekipler son olarak Yukarı Söğütönü, Keskin ve Uludere Mahallesi’nde bulunan parklarda ot biçme ve bakım çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından parklar nezih ve bakımlı bir görünüm kazanırken, kırsal mahalle sakinleri de çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri de ilçe genelinde bulunan parklarda ekipler tarafından sürdürülen çalışmaların aralıksız biçimde devam edeceğini belirtti.