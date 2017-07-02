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02 Temmuz 2017 11:40

Partide tanıştılar, nikahı da partide kıydılar

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı’nda tanışan ve daha sonra evlenmeye karar veren çiftin nikahı parti binasında kıyıldı.

Partide tanıştılar, nikahı da partide kıydılar

02 Temmuz 2017 11:40


AK Parti İl Başkanlığı’nın toplantı salonu bu kez bir nikah için doldu. Sürekli parti toplantılarının yapıldığı salonda; AK Parti Tepebaşı Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Av. Dilara Akdağ ve teşkilat mensubu Barış Kocaoğlu’nun nikah töreni için toplanıldı. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’ın kıydığı nikahın şahitleri İl Başkanı M. Dündar Ünlü, Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ve Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Karademir oldu.


Parti teşkilatından ve aile yakınlarından konukların katıldığı nikahta konuşan M. Dündar Ünlü, “Bu salonda birçok toplantıya, mutlu anlara ve ciddi çalışmalara şahit olduk. Bugün de, aynı zamanda bir ilk olarak da iki güzide teşkilat mensubumuzun mutlu gününe şahitlik ediyoruz. Bu davaya gönüllerini vermiş kardeşlerime ömrü boyu mutluluk diliyor, ömürleri boyunca da davamıza gönül bağlılığı ile hizmete devam etmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Ünlü aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuk tavsiyelerini de yineledi. Gelin Avukat Dilara Akdağ ise, “Partide tanışıp evlenme kararı almıştık, davamıza gönül verdiğimiz bu mekanda birbirimize de söz verdik. Bu tercih için mutluyum. İl ve İlçe Başkanımıza, Kadın Kolları Başkanıma ve teşrif edenlere çok teşekkür ederim” dedi.




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