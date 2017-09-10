Patlayan akü korku dolu anlar yaşattı

Edinilen bilgilere göre, olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halinde olan 26 SK 071 plakalı otomobilde, bilinmeyen bir nedenden dolayı akü patladı. Patlamanın ardından yanmaya başlayan araca çevredeki insanlar müdahale etmek isteseler de, akünün bulunduğu kaput kısmını açamadılar. Vatandaşlar bunun üzerine hemen 110 İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Akünün patlaması ile korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, yangının söndürülmesi ile derin bir nefes aldı.