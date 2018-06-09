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09 Haziran 2018 14:39

Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşası Eskişehirli’lerle buluştu

Eskişehir Gençlik Platformu (ESGEP) tarafından, "Gençlerle kültür köprüsü buluşmaları" kapsamında düzenlenen etkinliğe, "Payitaht Abdülhamid" dizisindeki Tahsin Paşa rolüyle milyonların gönlünde taht kuran oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu katıldı.

Payitaht Abdülhamid dizisinin Tahsin Paşası Eskişehirli’lerle buluştu

09 Haziran 2018 14:39


Eskişehir Dede Korkut iftar etkinliğinden sonra katılımcılar, Bahadır Yenişehirlioğlu ile birlikte, Payitaht Abdülhamid dizisinin sezon finalini meydana kurulan dev ekrandan izle fırsatı buldular. Katılımcılara konuşma yapan Yenişehirlioğlu;’’Eskişehir’de sizlerle birlikte olmanın lezzetini yaşıyoruz. Payitaht Abdülhamid dizisi izlediğiniz gibi bize bir çok şey kattı. Tarihimizi yeniden anlamak ve idrak etme açısından çok şey sundu bize. İlk bölümünden 54 bölümüne kadar. Allah nasip ederse yeni sezonda da devam edecek inşallah bir 39 bölüm kadar. Ondan sonra da Yavuz Sultan Selim dizisini çekimine başlıyacağız’’ diye belirtti.


Eskişehir Gençlik Platformu (ESGEP) kurucu başkanı aynı zamanda AK Parti Eskişehir Milletvekili adayı Serhat Tunç;’’Gençlerimizin ilim irfan spor kültür sanat tarih gibi her türlü açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapacağız. Burada bu güzel organisazyonda bizleri kırmayıp katılan eskişehirlilere ayrıca teşekkür ediyorum’’ diye belirtti.


Gecenin sonunda Tunç, Yenişehirlioğlu’na Hattat Emre Özdemir’in hazırlamış olduğu ’’Hiç’’ yazılı bir hat tablosu hediye etti.




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