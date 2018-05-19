Paylaşmanın mutluluğu Güzdüzler’de yaşandı

Vatandaşları bir araya getirerek aynı sofrada buluşturan iftar programı Gündüzler’de devam etti. Tepebaşı Belediyesi Gündüzler ek hizmet binası etkinlik salonunda düzenlenen iftar programına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katılarak oruçlarını açmak üzere gelen mahallelilerle buluştu. Başkan Ataç, salonu dolduran vatandaşlarla tek tek el sıkıştı. Vatandaşlara hal ve hatırlarını soran Ataç, hayırlı Ramazanlar diledi. Okunan duanın ardından iftar vaktinin gelmesiyle vatandaşlar, hep birlikte oruçlarını açtı.