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24 Mayıs 2018 10:43

Pazarlarda Ramazan bereketi

Ramazan ayında Eskişehir’deki pazarlarda yoğunluk ve satışlar arttı.

Pazarlarda Ramazan bereketi

24 Mayıs 2018 10:43


‘Bereket ayı’ olarak tanımlanan on bir ayın sultanı Ramazan’ın başlamasıyla birlikte, pazarcılar da rahat bir nefes aldı. Ramazan öncesine göre pazarlardaki doluluk oranın arttığını vurgulayan pazarcılar, son dönemdeki satışlardan dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi. Eskişehir’de uzun yıllardır pazarcılık yapan Hakkı Yemencioğlu, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha fazla iş yapmaya başladıklarını belirterek, “Allah’a şükürler olsun tabii ki. Hem satışlarımız hem de kar marjımız artıyor. Şükürler olsun. Ramazan’ın ilk günleri tabii ki çok hareketli oluyor. İnsanlar oruç tutuyor, aç kaldıkça ne görürse saldırıyorlar” şeklinde konuştu.



"Ramazan’ın ilk günleri daha hareketli oluyor"


Ramazan ayının ürün satışlarını her sene olumlu etkilediğini vurgulayan pazarcı Erdal Erdağ, “Satışlarımız tabii ki Ramazan ayında biraz daha iyi oluyor. Misafirlerimizi çağırıyoruz, daha iyi bakıyoruz misafirlerimize. Elbette satışlarımıza katkısı oluyor. Tabii, Ramazan’ın ilk günleri daha hareketli oluyor. Herkeste bir telaş oluyor. Evlere konu komşuyu çağırmaların olduğu bir dönem. Ramazan’da satışların hızlı olmasının sebebi şu; bizim sezonumuz yeni açıldı. Meyvelerimiz yeni çıkıyor. Müşterilerin yeni meyvelere karşı talepleri var. Dolayısıyla ciddi bir hareketlilik söz konusu” ifadelerini kullandı.



"Satışlar ikiye katlandı"


Ramazan ayının ‘Bereket ayı’ olduğunu belirten pazarcı Hacı Ali Kaya ise pazarlardaki yoğunluk ile ilgili olarak şunları kaydetti:


“Ramazan geldi, bereket geldi. ‘Neden’ derseniz; ihtiyaçtan dolayı. Ramazan’dan dolayı pazarımız dolu. Satışlar tabii ki ikiye katladı. Fiyatlar çok uygun. Ramazan’dan önce domates 3 liraydı, 1.5 lira oldu. Çok güzel. Fiyatlar da güzel, müşterilerimiz de güzel, alışveriş de güzel.”




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