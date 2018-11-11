Pedallar Atatürk için döndü

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir takım etkinlik düzenledi.

Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bisikletlerini 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için sürdüler. “Pedallarımız Atamız için dönüyor” diyen öğrenciler; Kızılinler Mahallesinde 16 kilometrelik bisiklet turunun sonunda Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler anlamlı bir harekete daha imza atarak Kızılinler Mahallesi çevresindeki çöpleri de topladılar. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Gökhan Torgut ve Karakayalar Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikler sonucunda, Okul Müdürü Dr. Sırrı Kabadayı bu anlamlı etkinliği gerçekleştirenlere ve katılan öğrencilere teşekkür etti.