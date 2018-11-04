'Pesendide Ensemple' Saz Eserleri Konseri unutulmaz anlar yaşattı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleşen 'Pesendide Ensemple' Saz Eserleri Konseri, dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, müzik tutkunları bir araya geldi. Konserde Meriç Düzbaş tambur, Erhan Eryılmaz klasik kemençe, Engin Kurman ise ritim çalarak adeta kulakların pasını sildi. Birbirinden güzel eserlerin icra edildiği etkinliğe 7'den 70'e birçok vatandaş ve öğretim görevlisi katıldı. Konserin sonunda eserleri icra eden müzisyenlere çiçek takdim edildi.