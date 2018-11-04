İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Pesendide Ensemple' Saz Eserleri Konseri unutulmaz anlar yaşattı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşen ’Pesendide Ensemple’ Saz Eserleri Konseri, dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleşen 'Pesendide Ensemple' Saz Eserleri Konseri, dinleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı.


Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, müzik tutkunları bir araya geldi. Konserde Meriç Düzbaş tambur, Erhan Eryılmaz klasik kemençe, Engin Kurman ise ritim çalarak adeta kulakların pasını sildi. Birbirinden güzel eserlerin icra edildiği etkinliğe 7'den 70'e birçok vatandaş ve öğretim görevlisi katıldı. Konserin sonunda eserleri icra eden müzisyenlere çiçek takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.