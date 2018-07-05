Pet şişe ve kredi kartları hırsızlara anahtar oluyor

Birçok vatandaş evinden kapısını kilitlemeden sadece kapatıp çıkıyor. Kapıların kilitlenmeden kapatılması ise hırsızlara davetiye çıkartıyor. Hırsızlar da kredi kartı ve pet şişe gibi materyaller kullanarak kilitli olmayan kapıları rahatlıkla açabiliyorlar. Konuyla ilgili yaklaşık 25 yıldır anahtar sektöründe ter döken Soner Altın, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Altın, "Vatandaşlar evin altındaki markete bile gittiklerinde kapılarını kilitlemeliler. Çekilerek, kilitlenmeyen bir kapı hiç bir şekilde yeterli değildir. Çünkü hırsızların kullandıkları kredi kartları ve pet şişeler anahtarı olmuş durumda. Hatta maliyetsiz anahtar diyebilirim. Hırsız kapı açar, çilingir kilit açar. Hırsızın kapıyı açabilmek için en fazla 5 dakikası var. Çilingir gibi usta hırsız görmedim ama genelde ekonomik kapı olan binalara daha rahat girdiklerini gördüm. Müşterilerimize kapıyı çekip çıkmamalarını, kapılarını kilitlemelerini ve kapı güçlendirme sistemi kullanmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Hırsızlar posta kutularını takip ediyor"

Hırsızların posta kutularını takip ederek biriken faturalardan yararlandıklarını aktaran Altın, "Çoğu faturalar elektronik ödeme ile ödeniyor. Bu durumda da faturalar posta kutularında birikiyor. Biriken faturalar vatandaş tarafından alınmayınca hırsızlar kutuları takip ederek faydalanabiliyorlar. Müşterilerimize kapılarını 2 kere kilitlemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.