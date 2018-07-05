Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 10:03

Pet şişe ve kredi kartları hırsızlara anahtar oluyor

Eskişehir’de anahtarcılık ve çilingirlik yapan Soner Altın, evden çıkıldığında kapının kapatılmasının yeterli olmadığını, hırsızların pet şişe ve kredi kartı kullanarak kapıları rahatlıkla açabildikleri söyledi.

Pet şişe ve kredi kartları hırsızlara anahtar oluyor

05 Temmuz 2018 10:03


Birçok vatandaş evinden kapısını kilitlemeden sadece kapatıp çıkıyor. Kapıların kilitlenmeden kapatılması ise hırsızlara davetiye çıkartıyor. Hırsızlar da kredi kartı ve pet şişe gibi materyaller kullanarak kilitli olmayan kapıları rahatlıkla açabiliyorlar. Konuyla ilgili yaklaşık 25 yıldır anahtar sektöründe ter döken Soner Altın, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Altın, "Vatandaşlar evin altındaki markete bile gittiklerinde kapılarını kilitlemeliler. Çekilerek, kilitlenmeyen bir kapı hiç bir şekilde yeterli değildir. Çünkü hırsızların kullandıkları kredi kartları ve pet şişeler anahtarı olmuş durumda. Hatta maliyetsiz anahtar diyebilirim. Hırsız kapı açar, çilingir kilit açar. Hırsızın kapıyı açabilmek için en fazla 5 dakikası var. Çilingir gibi usta hırsız görmedim ama genelde ekonomik kapı olan binalara daha rahat girdiklerini gördüm. Müşterilerimize kapıyı çekip çıkmamalarını, kapılarını kilitlemelerini ve kapı güçlendirme sistemi kullanmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.


"Hırsızlar posta kutularını takip ediyor"


Hırsızların posta kutularını takip ederek biriken faturalardan yararlandıklarını aktaran Altın, "Çoğu faturalar elektronik ödeme ile ödeniyor. Bu durumda da faturalar posta kutularında birikiyor. Biriken faturalar vatandaş tarafından alınmayınca hırsızlar kutuları takip ederek faydalanabiliyorlar. Müşterilerimize kapılarını 2 kere kilitlemelerini tavsiye ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç