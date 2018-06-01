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01 Haziran 2018 10:56

Peynirin en tatlı hali: "Peynir Tatlısı"

Özellikle Ramazan ayında iftar sofralarını süsleyen ve Eskişehir’e özgü olan ’Peynir tatlısı’, hafif olması dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Peynirin en tatlı hali:

01 Haziran 2018 10:56


Ramazan ayında tatlı satıcılarında işler yoğunlaşırken, uzun süre oruç tutan vatandaşlar da oruçlarını açtıktan sonra tatlı arayışına giriyorlar. Genelde hafif tatlılar tercih edilirken eski tarihlerden günümüze ulaşan peynir tatlısı ise bu dönemlerde daha da ön plana çıkıyor. Konuyla ilgili tatlı ve pasta ustası İsmail Bitirgen, peynir tatlısının herkes tarafından bilinmediğini ve iftardan sonra çok hafif olduğu için bir kişinin rahatlıkla yarım kilo tüketebileceğini söyledi.



"Kilogramı 30-40 lira arasında değişiyor"


Usta Bitirgin, "Peynir tatlısı Ramazan ayına özgü bir tatlıdır. Herkes tarafından bilinmez ve çok hafiftir. Osmanlı zamanından gelen Eskişehir’e özgü bir tatlı. İftardan sonra çok hafif bir tatlı olduğu için bir kişi yarım kilo tüketebilir, tıkamaz. Ramazanda gelen misafirlere gönül rahatlığıyla ikram edilebilir. Tadı şekerpareye yakındır. Fiyatları gayet uygun. Kilogramı 30-40 lira arasında değişiyor. Ramazan ayı gelince vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Günde de ortalama 2-3 tepsi satış yapıyoruz" diye konuştu.



Hazırlaması da oldukça kolay


Eskişehir’e has peynir tatlısını merak edenler için nasıl yapıldığını anlatan Bitirgen, "Tuzsuz peynir kullanıyoruz. Peynirin özelliği tuzsuz olacak. Su, yağ ve unu haşlıyoruz. Sonra yumurta ve peynirini yedirip torbamıza döküyoruz. Fırında pişirdikten sonra şerbetini döküyoruz" dedi.




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