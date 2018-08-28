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28 Ağustos 2018 14:17

Piknik sonrası geriye çöpler kalıyor

Sıcak havalarda ve özellikle hafta sonları pek çok kişi tarafından tercih edilen Regülatör Piknik Alanı, vatandaşların bıraktıkları atıklar yüzünden adeta çöplüğe döndü.

Piknik sonrası geriye çöpler kalıyor

28 Ağustos 2018 14:17


Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşlar piknik alanlarına akın etti. Sıcak havaları fırsat bilen aileler, yeşil alanlara akın ederken birlikte zaman geçirdi. Eskişehirlilerin tercih ettiği mekânların başında ise Regülatör Piknik Alanı geldi. Pikniğe giden vatandaşlar burada gülüp eğlendikten sonra geride bıraktıkları atıklar yüzünden alanda çirkin görüntüler oluştu. Piknikçilerin bu vurdumduymazlığı çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı.


Çöpler konteynere değil yere


Piknik alanında çok sayıda çöp konteyneri olmasına karşın vatandaşların çöplerini olduğu gibi bırakması ve suya atması pes dedirtti. Hafta sonları çok sayıda piknikçiyi ağırlayan alan, gelişigüzel bırakılan çöpler sebebiyle kullanılamaz hale geliyor. Piknik yapmaya gelen duyarlı vatandaşlar ise belediyenin kamera sistemiyle önlem alması ve doğayı pisleten piknikçilere ceza kesmesi gerektiğini belirtti.




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