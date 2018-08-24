Pişmiş toprak heykeller, kent benliğinde yerini alıyor

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen pişmiş toprak sanatçılarının bu güne kadar ürettiği onlarca eser, Tepebaşı Bölgesi’nin farklı alanlarında kent halkıyla buluşurken kent belleğinin de vazgeçilmez parçaları haline geliyor. Geçen yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, insanlık tarihinin en eski ve en sıcak yapı malzemesi olan pişmiş toprağın sanatsal, sektörel ve bilimsel yönleriyle ele alınmasına katkı sağladı. Eskişehir’in en uzun soluklu kültür ve sanat etkinliklerinden olan sempozyum ile ortaya çıkan 150’den fazla eser ise halkın büyük beğenisini topluyor. Sempozyumlarda son dönemde yapılan geçmişten geleceğe pişmiş toprak kültürünü yansıtan birer abideye dönüşen eserler Tepebaşı Belediyesi tarafından özenle hazırlanan parklarda yerini alıyor. Öte yandan 12. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu için geri sayım sürüyor. Sempozyum bu yıl, 1-16 Eylül tarihleri arasında Eski Eti Fabrika alanında düzenlenecek.