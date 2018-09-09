Pişmiş Toprak Sempozyumu devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında açılan sergiler, sanatseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl da düzenlenen sempozyumun sanatçılarından Aysun Çölbayır Diniz’in seramik sergisi, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de görücüye çıktı. Serginin açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Ataç, Diniz ve vatandaşlar açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezerek seramik eserleri inceledi. Burada bir konuşma yapan Aysun Çölbayır Diniz, “Seramiğin ateşi çok yıllar önce düşmüştü bana. Hem eğitim alanında hem uygulama alanında. Ama geçen yıl tanışmış olduğum Pişmiş Toprak Sempozyumu çok etkiliydi. Ahmet Başkanımız ve Bilgehan Hoca ile akademik kadro çok güzel yürütüyor bu işi. Bu yıl da burada olmaktan çok gururluyum” diye konuştu.

Başkan Ataç ise yaptığı konuşmada, “Aysun Hocama çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sergisiyle bize destek verdi. Bu mekan bizim en güzel mekanlarımızdan biri. Görüyorsunuz, pişmiş topraksız bir yerimiz yok. Pişmiş Toprak Sempozyumu, Tepebaşı Bölgesinin bir kimliği, belleğidir. Geçen süreçte bölgede sektörel değişimler devam etti. Sempozyum; sanat, bilim ve sektör olmak üzere 3 ayaklı bir proje şeklinde bugünlere kadar geldi. Kimliği ve belleği yerine getirmiş olduk. Bilgehan ile zaten 20 yıldır kopmadan, sırt sırta bu güzel etkinliği yaşattık. Dilerim bundan sonra da devam etsin” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi Karikatürlü Ev’de beğeniye sunulan Aysun Çölbayır Diniz’in seramik sergisi, 16 Eylül tarihine kadar sanatseverler için açık olacağı belirtildi.