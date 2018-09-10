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Pişmiş Toprak Sempozyumunda müzik şöleni

Tepebaşı Belediyesi tarafından 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen konser programları Eskişehirlilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen konser programları Eskişehirlilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.


Sempozyum alanında düzenlenen konserde sahne alan Eskişehir'in sevilen sesi Haşim Tayyar, müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. Gecede sevilen şarkı ve türküleri seslendiren Tayyar'a, konsere katılan vatandaşlar da eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren konser boyunca vatandaşlar, keyifli bir akşam geçirdi. Öte yandan sempozyum kapsamında tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser programları, 12 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30'da gerçekleştirilecek Mesut Yanardağ konseri ile devam edecek.

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