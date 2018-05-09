Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 14:36

Piyasalar canlanır

Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, KDV ve tapu harcının ve konut faiz oranlarının düşürülmesini yerinde bulduklarını söyledi.

Piyasalar canlanır

09 Mayıs 2018 14:36


Çelik, “Hükümetimizin yapmış olduğu bu uygulamayı beğeniyor ve takdir ediyoruz. Emlakçıların işlerinin artacağını ve müteahhitlerin ellerinde kalan mallarını satacağını düşünüyorum. Böyle devam etmesinden yanayım” dedi.


Piyasalarda bir hareketliliğin yaşanacağını aktaran Çelik, “Türkiye’nin yaşadığı olaylardan dolayı, döviz ve altındaki artışta gayrimenkul piyasasını olumsuz etkiliyordu. İşlerimiz durağın gidiyordu. Hükümet son zamanlarda birkaç atak yaptı. Bununla birlikte piyasaların biraz olsun canlanacağını düşünüyorum. Bu ataklardan bir tanesi KDV oranları yüzde 18’den yüzde 8’e düştü. Bu da fiyatların düşmesi anlamına gelir. İkincisi faiz oranları 1,35’ler civarındaydı bugün itibariyle konut faiz oranları 0.99’a geriledi. Dün 200 bin lira çeken bir vatandaşımız aynı krediyi bugün çekmiş olsaydı 65 bin lira kardaydı. Geçtiğimiz dönemlerde konut faiz oranlarında 0,65’leri görmüştük. Bizim beklentimiz bu yönde. 3 ay süre verildi. Biz bunun bir seneye uzatılmasından yanayız. İnşaat sektörü hareket ettiği zaman bütün sektörlerde bu hareketliliği görüyoruz. Biz canlılık oluyor. Bunun gelişebilmesi için faiz oranlarının daha da düşürülmesi gerekir. Yaz sezonuna geldik. İnşaat malzemesi bir artış söz konusu. İnşaat girdilerinde faiz oranları yükseldi. Ancak bunlar satış olmadığı için piyasaya yansıtılmadı. Üretim çok, satış neredeyse yoktu. Konut stokunda bir azalma meydana gelecek” diye konuştu.


Çelik piyasaların canlanması için dolardaki artışın ise durdurulması gerektiğini belirtti. İmar affına da değinen Çelik, bu affın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
21
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç