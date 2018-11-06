PKK/KCK şüphelisi kadın adliyede

Eskişehir'de, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddia edilen bir kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu öne sürülen temizlik görevlisi A.G. (53) yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli A.G.'nin evinde yapılan arama ve kontrollerde çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli şahıs emniyetteki sorgusunun akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.