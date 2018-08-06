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06 Ağustos 2018 17:51

Plaj futbolunda şampiyon Tepebaşı Belediye Spor

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu ortaklığıyla düzenlenen Plaj Futbol Turnuvası’nın Eskişehir etabı tamamlandı.

Plaj futbolunda şampiyon Tepebaşı Belediye Spor

06 Ağustos 2018 17:51


Tepebaşı Belediyesi kum futbol sahasında düzenlenen turnuvada şampiyon belli oldu. Zorlu karşılaşmalar neticesinde finale kalan Tepebaşı Belediye Spor ile Baransel Spor karşılaşırken, sahadan 9-2’lik skorla galip ayrılan Tepebaşı Belediye Spor Şampiyon oldu. Şampiyon takıma kupasını Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam takdim etti.


Finalde kaybeden Baransel Spor turnuvayı ikinci, Sütlüce Spor ise üçüncü olarak tamamladı. Şampiyon Tepebaşı Belediye Spor, Eylül-Ekim aylarında Antalya’da düzenlenecek olan Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.




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