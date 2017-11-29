Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:21

Polis öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrenciler siber suçlarla karşı bilgilendirdi.

Polis öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

29 Kasım 2017 14:21


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ile toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak, daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda internet kullanımının yetişkinlerin yanı sıra çok küçük yaştaki çocukları da suç mağduru haline getirdiği, toplumun genelinin büyük sorunu haline gelen "İletişim Yolu ile Dolandırıcılık ve İnternetin Zararlarından Korunma" konusunda bilinçli nesiller yetiştirilmesi amaçlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personeli tarafından “İletişim Yolu İle Dolandırıcılık ve Güvenli İnternet Kullanımı” konularında 52 ortaokul ve lisede seminer düzenlendi. Yapılan seminerlere 5 bin 500 öğrenci ile yaklaşık 400 idareci katılırken, bilgilendirmeler sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ile ailelerine götürmek üzere hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
12
°
C
  • Perşembe
    12°C
  • Cuma
    15°C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç