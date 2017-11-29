Polis öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ile toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak, daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda internet kullanımının yetişkinlerin yanı sıra çok küçük yaştaki çocukları da suç mağduru haline getirdiği, toplumun genelinin büyük sorunu haline gelen "İletişim Yolu ile Dolandırıcılık ve İnternetin Zararlarından Korunma" konusunda bilinçli nesiller yetiştirilmesi amaçlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personeli tarafından “İletişim Yolu İle Dolandırıcılık ve Güvenli İnternet Kullanımı” konularında 52 ortaokul ve lisede seminer düzenlendi. Yapılan seminerlere 5 bin 500 öğrenci ile yaklaşık 400 idareci katılırken, bilgilendirmeler sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler ile ailelerine götürmek üzere hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.