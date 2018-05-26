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26 Mayıs 2018 15:59

Polisi görünce telefonlarını aşağıya attılar

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2’si kadın 6 şüpheli, taşıdıkları cep telefonlarını balkondan dışarıya attı.

Polisi görünce telefonlarını aşağıya attılar

26 Mayıs 2018 15:59


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri yaklaşık 4 aydır belirli isimleri takip etti. Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin gaybubet evi olarak adlandırılan şehir merkezindeki 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında evlerde olan şüphelilerin yanlarında bulundurdukları cep telefonlarını evlerinin balkonlarından dışarıya attıkları belirlendi. Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan örgütün "büyük bölge talebe mesulü" oldukları öne sürülen Mustafa Kürşad B., Asiye Ö., Mustafa K., Betül T., Kasım B. ile Osman G. gözaltına alındı.


Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüphelilere ait evde yapılan aramada, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitaplar, B serisi dolar ile sahte kimlik ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.




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