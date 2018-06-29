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29 Haziran 2018 14:41

Polisin dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı

Eskişehir’de, kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıların hesabına para aktarmak üzere olan kadını polis ekipleri son anda kurtardı.

Polisin dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı

29 Haziran 2018 14:41


Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki H.T.’yi arayarak kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcı, kadının kimlik bilgilerinin FETÖ’nün eline geçtiğini ve bankada bulunan tüm parasını sahte belgelerle çekeceklerini söyledi. Yaşlı kadın hesaptaki parayı kontrol altına alması için uyarıda bulunan dolandırıcıya inanarak hemen bankaya koştu. Bu sırada devriye halinde olan polis ekipleri, acele tavırları ve telefonda telaşlı konuşmalarından dolayı yaşlı kadının hareketlerinden şüphelenerek yanına gidip bir sorun olup olmadığını sordu. 68 yaşındaki H.T.’yi, 8 bin avro ve 4 bin dolarını bir hesaba aktarmak üzereyken polis ekiplerinin dikkati ile dolandırılmaktan kurtuldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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