Polisten alkışlanacak hareket

Olay bu ay içerisinde yaşandı. İddialara göre belediye tarafından orta refüj bakımları nedeniyle, sol şeride güvenlik önlemi amacıyla dubalar konuldu. Rüzgarın etkisiyle diğer şeritlere devrilen dubalar, trafikte büyük tehlike oluşturmaya başladı. Çevrede çalışan belediye işçisi de bulunmadığı için dubaların unutulduğu öne sürüldü. Çevreyolundan bu sırada geçen bir polis aracı da tehlikeyi görerek, duruma el attı. Araçtan inen polis memuru, trafiği eliyle yavaşlatarak dubaları toplamaya başladı. O sırada aracın şoförlüğünü yapan polis memuru da otomobil ile geri manevra yaparak arkadaşına yaklaştı. Ekip çalışması sonucu dubalar çevreyolundan temizlenirken, kaza riski de ortadan kaldırılmış oldu.

O anlar bir vatandaş tarafından kaydedilirken, sosyal medyada yayılan videoda polis memurlarını övücü yorumlar geldi. Birçok vatandaş yorumlarında, polislerin ortaya çıkarılarak tebrik edilmesini ve ayın polisi seçilmeleri gerektiğini belirttiler.