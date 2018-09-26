Polisten "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması"

Ülke genelinde, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi. "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" adı altındaki kontrollerde emniyet ekipleri, okullar ve çevresindeki park/bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı yerler, alkollü yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları (atari ve playstation) gibi yerleri kontrol etti.

İl genelinde gerçekleşen uygulamada, 19 internet cafe, 83 büfe, 6 oyun salonu, 80 kahvehane, 10 iddia-ganyan bayii, 1 içkili yer, 105 park-bahçe olma üzere toplam 304 umuma açık yer denetlendi. 3 işletme hakkında cezai işlem uygulandı. Ayrıca 433 okul servis aracı ve 44 diğer araç kontrolleri neticesinde çeşitli maddelerden 25 araca toplam 9 bin 141 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca uygulamada, bin 381 şahıs sorgulandı ve aranması olan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bir şahsa da Kabahatler Kanunu 32. Madde gereğince idari işlem yapıldı.