Porsuk Çayı'ndaki suda boğulma vakalarını azaltma çalışmaları

Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda meydana gelen suda boğulma vakalarının en aza indirmek amacıyla ‘Sen de Bir Hayat Kurtar' projesi tanıtıldı. Projede, Porsuk Çayı sahil hattında çalışan personellere boğulma vakalarında nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi öncülüğünde hazırlanan ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün destek verdiği ‘Sen de Bir Hayat Kurtar' projesi tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında, öncelikle Porsuk Çayı'nda meydana gelen boğulma vakalarında, cankurtaran dolaplarının nasıl kullanılması gerektiği AKUT Eskişehir ekibinden Külgömen tarafından anlatıldı.

Daha sonra mevcut dolapta bulunan yaklaşık 2,5 kilogram olan cankurtaran simitlerinin suda yardım bekleyen kişiye atılması konusu aktarıldı. Ardından AKUT Eskişehir ekibinden 2 kişi, özel kıyafetlerle temsili boğulma vakasını gerçekleştirdi. Burada da Porsuk Çayı sahil hattında görevli olarak çalışan personellerle uygulamalı olarak, suda boğulan kişilere müdahale edildi. Cankurtaran simitlerinin dışında o anda çevrede bulunan ağaç dalı, damacana, top gibi nesnelerle de müdahale yapıldı.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de kurtarma sonrası kıyıya çıkarılan kişilerin ilk müdahalesinin nasıl yapılması gerektiğini yine uygulamalı olarak anlattı.

“90 tane dolabın yaklaşık 60 adedi kırılmış durumda”

Sen de Bir Hayat Kurtar projesinin açılışında konuşan İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, “Yaklaşık 90'ı aşkın can kurtarma dolabı koyduk. Hepsinin içerisine can simitlerini, iplerini koyduk ve bunu vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bu süreç içerisinde yaşanmış bir takım durumlar meydana geldi. 90 tane dolabın yaklaşık 60 adedi kırılmış durumda. Bunların 5-6 tanesi amaç doğrultusunda diğerleri amacı dışında. Bu demek değildir ki bunlar olmayacak, olacak. Biz hepsinin kırıldığı anda aynı gün değiştiriyoruz. Aynı şekilde burada oluşabilecek bir olaya karşı kullanılmak üzere hazır hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Proje kapsamında resmi ekiplerimizin tamamına halas, can simidi ve teleskopik merdivenler dağıttık”

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın da, cankurtaran dolaplarına ihtiyaç dışı kullanan kişilerin kamu malına zarar vermekten işlem göreceğini hatırlatarak, “Biz bu proje kapsamında resmi ekiplerimizin tamamına halat, can simidi ve teleskopik merdivenler dağıttık. İlk müdahalede bulunacak arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi maksadıyla. Proje kapsamında bugün eğitimde beraberiz. Şunu belirtmek istiyorum. Can simitlerinin muhafaza edildiği kutulara zarar verilmesi durumunda kamu malına zarar verildiğinin ve bu fiili gerçekleştiren insanlarında kamu malına zarar vermekten işlem göreceğini vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla bunu vatandaşlarımızdan önemle ve özellikle rica ediyoruz. Bir de vicdani boyutu var. İhtiyaç halinde bu malzemenin orada olmamasından dolayı bir can kaybı yaşanırsa vicdani rahatsızlığının hesabı biraz daha güç olacak diye düşünüyorum” şeklinde kullandı.

“Dolapların kullanımı maalesef bilinmiyor”

AKUT Eskişehir Ekip Şefi Mete Kızıl, “Biz bu projeyi ekip arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuzda Eskişehir'de böyle bir eksikliğin olduğunu fark ettik. Gerçekten boğulma vakaları çok oluyor. Çok yakın zamanda, en son bu dolaplar konulduktan sonra son boğulma vakasında 10 metre ileride gerçekleşmiş. Dolapların kullanımı maalesef bilinmiyor. İnsanlar bu dolapların ne dolabı olduğunu tam olarak kestirememiş durumda. Bunlardan yola çıkarak bu projeyi gerçekleştirdik. İnşallah Eskişehir için çok faydalı olacaktır. Bizim amacımız bunu biraz daha altlara yaymak. Üniversite öğrencilerimize, halkımıza bunu ilerleyen zamanlarda yaymak. İnşallah daha da güzel olacak. Çünkü biliyorsunuz gençlerimiz Porsuk kenarında vakit geçirmesini seviyorlar. Vakit geçirirken de olumsuz olaylar da olabiliyor. Bu anda da bunu nasıl kullanmalarını öğrenmeleri gerekiyor” diye kaydetti.

“Boğulma vakalarına ani müdahale çok çok önemli”

AKUT Eskişehir ekibi ve Sen de Bir Hayat Kurtar projesini hazırlayan İsmail Külgömen ise şunları söyledi;

"Sen de Bir Hayat Kurtar adlı projemizi hayata geçirmek istedik. Bu güne kadar emniyetle 84 personele bu eğitimler verildi. Gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü can simidinin standartları gereği ağırlığı 2,5 kilogram. Atılması çok önemli. Gerçek anda o anı yaşamadan önce bir kere insanların atmasını arzu ediyoruz. Onun için yola çıktık. Boğulma olayları herkesin de bildiği gibi çok kısa ve sessiz gerçekleşen olaylar. Maalesef çok yakınınızda bir insan hayatını kaybedebilir. Şaka yaptığını bile sanabilirsiniz ama maalesef üzücü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden boğulma vakalarına ani müdahale çok çok önemli. Özellikle bu çok güzel bir şekilde, bir amaç için kurulmuş olan cankurtaran dolabı ve simitlerinde kullanımının veya onların olmadığı anlarda hangi ekipmanların kullanılarak o insanın hayata döndürülebileceği konularını da işleyeceğimiz bir eğitim programı hazırladık.”