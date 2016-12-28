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28 Aralık 2016 13:58

Porsuk için acil eyleme geçilmeli

Porsuk için acil eyleme geçilmeli

28 Aralık 2016 13:58

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) Derneği, Porsuk Çayı’nda zaman zaman meydana gelen boğulma olaylarının önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi’nden bazı önlemleri alma önerisinde bulundu.
Dernek Başkanı S. Ömer Canayakın, Büyükşehir Belediyesi’ne verilen dilekçede, DAK olarak Eskişehir ve bölgesinde meydana gelen tüm acil durumlara müdahale ettiklerini belirtti. Tuttukları istatistiki verilere göre meydana gelen acil durumların başında Porsuk Çayı ve sulama kanallarındaki suya düşme kazaları geldiğini belirten Canayakın, “Bu kazalarda her sene maalesef birçok kişi hayatını kaybetmektedir. Kişisel kanaatimize göre alınabilecek bazı önlemlerle bu can kayıplarını azaltabilmek mümkündür. Kazayla düşen kişilerin çevredeki vatandaşların kurtarabilmesi belirli aralıklarla iple kıyıya bağlı can simidi yerleştirilmesi büyük yarar sağlayacaktır. Ayrıca su kenarlarının etrafına yapılması mümkün olan çit bitkileri ile kazayla düşmeler önlenebilecek olup büyük fayda sağlayacağına inanmaktayız. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kamu yararına yapacağınız tüm çalışmalara gönüllü olarak katkı sağlayabileceğimizi belirterek gerekli tüm önlemlerin alınmasını umut ediyoruz” denildi.

Uzandım yetişemedim
Canayakın, şehrin ortasından geçen Porsuk çayının bir taraftar şehre güzellikler katarken bir yandan da birçok ölüme sebep olduğunu anlattı. Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı S. Ömer Canayakın, şunları belirtti;
“Bu ölümlerin çoğu boğulma vakası olması sebebiyle bazı önlemlerin alınması aciliyet teşkil etmektedir. Çoğu boğulma olayında ihbarda bulunan vatandaşların “uzandım yetişemedim” şeklinde beyanlarda bulunmaktadır. Alınabilecek bazı önlemlerle bu can kayıplarını azaltmak mümkündür. Kaza ile düşen kişilerin çevredeki vatandaşlar tarafından ilk anda müdahale ile daha hızlı kurtarılabileceğini değerlendirmekteyim. Çok basit birkaç tedbirle bu tür vakaları minimize etmek mümkün olabilir. En hızlı ve basit önlem ise belirli aralıklarla yerleştirilmiş ve kıyıya iple bağlı can simidi yerleştirilmesi büyük yarar sağlar. Düşen kişiye atılacak can simidi ile kazazede kıyıya çıkartılabilecektir. Ayrıca su kenarlarının etrafına yapılması mümkün olan çit bitkileri ile hem görsel olarak görüntüyü bozmayacak hem de kaza ile düşmeleri engelleyebilecek bir önlem olarak değerlendirmekteyim. Bu tür vakalarda müdahalelerin daha hızlı olması ve gerekli girişimlerin başlatılması için ilgili makamlara hem sözlü hem de yazılı olarak bunları ilettik. Ben ve ekibim kamu yararına yapılacak bütün çalışmalara gönüllü olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız.”



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