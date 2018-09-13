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Poşet atıkları denizlerde alarm veriyor

Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Doç.

Dr. Güner Sümer, marketlerde her gün milyonlarca poşet kullanıldığını kaydederek bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.


Belediye çöplüklerine atılan poşetlerin nehirlere ve denizlere gittiğini belirten Çevre Derneği Başkanı Sümer, “Denizlerde bu poşet atıkları yiyen balıkların solunum sistemini tıkadığından balıklar ölmektedir. Avrupa ve Amerika'da plastik poşetler yerine bez ve mukavva torbalar kullanılmaktadır. Eskişehir Çevre Derneği olarak plastik poşetlerin yasaklanarak, bez torba kullanılması için çok çalıştık fakat toplumdan ve ilgililerden gerekli desteği görmedik” dedi.


Uluslararası Greenpeace Örgütü'nün okyanuslarda ve Antartika'da denizlerin poşet atıkları ile dolduğu alarmı verdiğini açıkladığını aktaran Sümer, gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

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