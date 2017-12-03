Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” Resim ve Heykel Sergisi açıldı

Uğur Çalışkan’ın mekanik parçalardan yaptığı heykellerin yanı sıra resimlerinin de yer aldığı Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” Resim ve Heykel Sergisi’nin küratörlüğünü Mustafa Güneş yaptı. Sanatçı Uğur Çalışkan özel bir sunum yaptığı açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.

Sergide bir konuşma yapan Çalışkan Eskişehir, Odunpazarlı olduğunu belirterek, “Yarım asır sonra geri geldim. Eskişehir çok değişmiş. Porsuk çok bozulmuştu, sonra yeniden düzenlenmiş. Hayran kaldım. 2 gündür eşim, kızım ve oğlumla müzeleri geziyoruz. Eskişehir’de yaşamanız nimet gibi bir şey olmuş. İnsanlar mutlu, kızım burada üniversite okumak istiyor. Sizleri görmekten çok mutlu oldum. Bunca yılın bir birikimi vardı, onları sergileyelim, kendi topraklarımıza geri dönüş yapalım dedim. Eskişehir çok müthiş olmuş, bir daha da zor gideriz gibi görünüyor. Başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Küratör arkadaşımıza çok teşekkür ederim, müthiş bir sergi oldu" dedi.

“Yaşasın Sanat”

Sergi açılışında konuşan bir diğer isim Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ise Eskişehir’deki sanat yolculuğuna 4 Mart 2017’de başlayan Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin kısa sürede sanatseverlerin uğrak yerlerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Kurt, “Açtığımız bu 7 sergide, 300’e yakın sanat eserini on binlerce sanatseverle buluşturduk. Adeta bir köprü oluşturduğumuz bu sanat-hayat birlikteliğinde; binlerce hayale dokunduk, sanatın paylaşılır ve çoğaltılabilir olduğunu gösterdik. Kent güzelliği sadece fiziksel değildir; kent, ruhuyla görünür hale gelir. Bir kentin ruhunu da ancak sanatla kurtarabilirsiniz. Bu nedenle açtığımız her sergide estetik zenginliğin yanı sıra, vatandaşlarımızın entelektüel birikimlerine katkıda bulunuyoruz ve bu anlamda öncü bir rol üstlenmeye çalışıyoruz. Zaten bu anlamda öncü olan Eskişehir, kültür-sanat kenti kimliğiyle sanatın devleriyle buluşmaya devam ediyor ve bunu hak ediyor. Bu sergimizle de değerli sanatçımız Uğur Çalışkan’ı, üstelik Eskişehirli ve Odunpazarlı bir hemşehrimizi büyük bir kıvançla sizlerle buluşturuyoruz. Sanatseverlerimizin belki ilk defa deneyimleyecekleri bu sergiyle onun bu sıra dışı, aynı zamanda içinde bulunduğumuz dünyamız ve dünyamızın geleceği üzerine düşündüren, kendine özgü resimlerini ve heykellerini paylaşacağız. Memleketindeki bu ilk kişisel sergisi için kendisini kutluyor ve hoş geldin diyoruz. Sözlerime son verirken, öncelikle tüm hemşehrilerime açtığımız tüm sergilere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı bir kez daha huzurunuzda teşekkür eder 26 gün boyunca sürecek sergimizde sanat dolu günler dilerim. Yaşasın sanat” diye konuştu.

Öte yandan Uğur Çalışkan’ın Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” adlı Resim ve Heykel Sergisi’ni gezmek isteyen sanatseverler, sergiyi 27 Aralık Çarşamba gününe kadar her gün 10:00-20:00 saatleri arasında gezebilecekler.