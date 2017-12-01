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01 Aralık 2017 16:50

Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” sergisi açılıyor

Odunpazarı Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin 7’inci, 2017’nin ise son sergisi olan Uğur Çalışkan’ın Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” resim ve heykel sergisi 2 Aralık Cumartesi Günü sanatseverler ile buluşacak.

Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” sergisi açılıyor

01 Aralık 2017 16:50


Uğur Çalışkan’ın mekanik parçalardan yaptığı heykellerin yanı sıra resimlerinin de yer alacağı serginin açılışı 16.00’da yapılacak. Küratörlüğünü Mustafa Güneş’in yapacağı serginin açılışında sanatçı Uğur Çalışkan özel bir sunum yapacak. Eskişehir’de sadece 26 gün sergilenecek olan Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” resim ve heykel sergisinin açılışı için Eskişehir’e gelen Uğur Çalışkan, ayağının tozu ile Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt ile Çalışkan bir süre sohbet etti.



Odunpazarlı hemşehrilerimizi sanatseverlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz"


Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin Eskişehir’de büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirten Başkan Kurt, Çağdaş Sanatlar Galerisinin sanatın var edilebileceği ve paylaşılabileceği bu buluşma noktasıyla kısa bir zaman diliminde çok yol kat ettiğini söyledi. Uğur Çalışkan’ın Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” adlı resim-heykel sergisinin Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin 7’inci sergisi olduğunu da hatırlatan Başkan Kurt, “Üstelik Eskişehirli ve Odunpazarlı bir hemşehrimizi, Uğur Çalışkan’ı, sanatseverler ile buluşturacağız. Bundan da büyük bir kıvanç duyuyoruz. Kendisi doğup büyüdüğü şehirde ilk kişisel sergisini açıyor.


Kendisine başarılar diliyorum” dedi.



Eskişehir’deki ilk sergisi


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ve Çağdaş Sanatlar Galerisi’ne kendisine verdiği destek için teşekkür eden Uğur Çalışkan, şimdiye kadar 17 kişisel sergi açtığını ancak memleketi olan Eskişehir’de ilk kez sergi açtığını söyledi. Bunun mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Çalışkan, Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz”un Eskişehir’den sonraki durağının ise Dubai olacağını duyurdu.


Uğur Çalışkan’ın Post Apocalyptic “Kaos ve Metamorfoz” adlı resim ve heykel sergisi 27 Aralık 2017 Çarşamba Gününe kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.




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