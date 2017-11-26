Prematüre bebekler için özel kutlama

Lidya Garden’de gerçekleşen etkinlikte konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Özgür Özdemir, "Çok küçük doğan bebeklerimizi bugün sağlıklı ve büyümüş olarak görmek beni çok mutlu etti, hepsine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" dedi. Türkiye’de her yıl dünyaya gelen 1 milyon 400 bin çocuktan yüzde 12’sinin prematüre olarak doğduğuna dikkat çeken Dr. Özdemir, "Bu 150 bin doğum demektir, bu bebeklerimiz bir sürü sorunla karşı karşıya kalmaktaydılar. Bundan 10 yıl öncesinde; 30-32 haftalık doğan çocukların hayatta kalma şansları çok düşükken, artık yeni doğan yoğun bakım olanakları sayesinde 370 grama kadar dünyaya gelen bebekleri yaşatma şansına sahip olduk, bundan büyük mutluluk olamaz" şeklinde konuştu.

"3 bin 75 çocuk"

Daha sonra söz alan Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Hacer Avşaroğlu ise şöyle konuştu: "Bugün, bebeklerin büyüdüklerini görmek ve onların mutluluğuna ortak olmak için buradayız. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi olarak 2010 yılından bu yana sonsuz bir özveri ve aşk ile sürekli gelişerek ve yenilenerek bu sürede 3 bin 75 hasta takip ettik, maalesef bunların 460’ı 2 kilonun altındaydı. Onların tedavilerini sağlayarak, bebeklerimizi sağlıklı bir şekilde ailelerine teslim ettik, bugün onları böyle sağlıklı görmek en büyük gurur kaynağımız."

"Başarı oranı çok yüksek"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şadi İdem de prematüre bebeklerin ailelerini tebrik etti. Eskişehir’deki ve bölgedeki en önemli yeni doğan bakım ünitelerinden birine sahip olduklarını söyleyen İdem, her geçen gün yenikleri takip ederek, daha da geliştiklerini belirtti. İdem, “Erken doğumlarda gözde, beyinde, solunumda bir hasar tehlikesi oluyor. Taburcu olduktan sonra da bu kaygılar olabiliyor. Bunun çok büyük bir gururla söylemek istiyorum ki başarı oranımız çok çok iyi durumda” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra prematüre doğan bebekler için bir doğum günün pastası kesildi.