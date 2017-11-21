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21 Kasım 2017 13:39

Prematüre bebeklerin aileleri buluştu

Acıbadem Eskişehir Hastanesinde erken doğumla dünyaya gelen bebeklerin aileleri bir araya geldi.

Prematüre bebeklerin aileleri buluştu

21 Kasım 2017 13:39


Türkiye’de yılda 150 binin üzerinde prematüre bebek dünyaya geliyor. Erken olarak dünyaya gelen bu bebekler, ciddi bir bakımla hayatta kalırken uzun yıllar boyunca da kontrol süreçlerinde ihtiyaç duyuyorlar. ‘Prematüre Bebek Günü’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluşan ve prematüre olarak dünyaya gelen 5 yaşındaki Cemre Kırcı ve 4 yaşındaki Doruk Çelikkanat da, tüm bu zorlukları aşarak hayata tutundular. 26 haftalık ve 880 gram olarak dünyaya gelen Ayşegül ve Ahmet çiftinin çocukları Cemre okula başlarken, 27 haftalık olarak dünyaya gelen Semra-Volkan çiftinin çocukları Doruk ise arkadaşlarıyla koşuyor, oyun oynayıp eğleniyor. Yoğun bir sürecin ardından sağlıklarına kavuşan çocukların aileleri de, kendilerini şanslı hissettiklerini dile getirdi.



“Zor bir süreçti ama kızımı kucağıma alınca her şey silindi”


Duygularını dile getiren minik Cemre’nin annesi Ayşegül Kırcı, erken doğum yapacağını hiç düşünmediğini, her şeyin normal seyredeceğini düşündüklerini ama öyle olmadığını bildirdi. Cemre’nin kreşe başladığını de sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktaran anne Kırcı, “Aslında beklenmedik bir anda karşımıza çıktı. Ben hiç düşünmemiştim erken bir doğum yapacağımı. Ama bu bizim için bir kaderdi. Ağrılarımla birlikte hastaneye geldik ve 26 haftalık doğum gerçekleştirdim. Ama çok büyük bir korkum yoktu. Yine kendimi bırakmıştım ama çok fazla üzüntüm vardı. 2013 yılında bu hastanede doğan en küçük bebek Cemre’ydi. Bu bizi korkutuyordu ama o yoğun bakım koridoru bana o kadar ağır gelmişti ki girdiğimizdeki o mücadele ile ben daha kısa bir sürede bu süreci atlatabileceğimizi düşündüm. Doğum yaptıktan sonra eve gidiş daha zordu. Boş bir anne, soğuk bir ev. Bizim için çok ağır, çok zordu. Bu süreci biz 86 gün yaşadık. Hastaneyle sürekli irtibat halindeydik. Bu süreç zordu ama sonrasında Cemre’yi kucağıma aldığımda bütün her şey silindi. Zamanla ben prematüre bebek annesinin yanında araştıran da bir anneydim. Ben eskiden prematüre bebek lafını duyardım ama bize dokunmadığı için bilmiyordum. Meğer bizim de başımıza gelebilirmiş. Bize çok yakın bir kelimeymiş. Biraz zorlu yollardan geçtik, ama çok şükür çok iyiyiz. Prematüre ailelerin kesinlikle kendilerini bırakmamaları gerekiyor” dedi.


27 haftalık olarak dünyaya gelen Doruk’un da zor zamanları atlattığını söyleyen anne Semra Çelikkanat, ilk zamanlarda korktuğunu ama şu an ailecek çok mutlu olduklarını aktardı.




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