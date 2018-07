Prof. Dr. Ali Arslantaş kan bağışının önemine dikkat çekti

Dr. Ali Arslantaş, kan bağışının önemine dikkat çekerek konu hakkında bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ali Arslantaş, naklinin hasta bir kişideki kan kaybı/eksikliği halini düzeltmek amacıyla, sağlıklı başka birinden alınan kanın hastaya güvenli ve sorunu çözecek şekilde verilmesi olduğunu belirtti. Kan transfüzyonunun (nakli), ihtiyaç halinde hayat kurtaran bir tedavi aracı olduğunu belirten Prof. Dr. Arslantaş, "Her yıl yüzlerce insan hastalık ya da kaza sonrası kan bulunamadığı için hayatını kaybetmektedir. Oysa sürekli ve düzenli kan bağışı sayesinde bu can kayıpları yaşanmayabilir. Kan bağışlamak, hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hayat kurtarabilir hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Kan bağışı oranının düşük olması nedeniyle kan depoları yeterli stoğa ulaşamamaktadır. Kan vermek gündelik hayatınızda önemli bir değişikliğe de yol açmaz. Kan bağışı sırasında ve sonrasında önemli bir sorunla karşılaşılması beklenmemektedir. Toplanan kanlar öncelikle bazı testlerden geçer, kan gruplamaları yapılır ve kullanım amaçlarına göre alyuvar, akyuvar ve trombosit süspansiyonu olmak üzere kan ürünlerine ayrılır. Kullanıma hazır kan ürünleri uygun koşullarda saklanır ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Bağışçılar aç olmamalı, tercihen kan bağışından iki saat önce tam bir öğün yemiş olmalıdır. 50 kilonun üzerinde, 18 - 65 yaş aralığında, hemoglobin ölçümü normal olan sağlıklı kişiler yılda birden fazla bağışta bulunabilmektedir. Kan bağışı, kan merkezleri tarafından çeşitli kan ürünleri elde etmek için, gönüllü ve kan bağışına uygun donörlerden kan alınmasıdır. Bağışçı değerlendirmesi ve seçimi her kan bağışında, bağıştan hemen önce hekim tarafından gerçekleştirilir. Her kan bağışı öncesi aday bağışçı tarafından bir bilgilendirme ve onam formu okunur ve imzalanır. Sonrasında ise bağışçının genel durumu değerlendirilecek, kan basıncı ve nabzı ölçülecek, kan sayımı için küçük bir kan örneği alınacaktır. Kan verme işlemi, kapıdan girdiğiniz andan itibaren yaklaşık 30 dakikanızı alacaktır. Kan bağışı merkezi personeline merak edilen her konuda istenildiği zaman soru sorulabilir” diye kaydetti.