Prof. Dr. Bülent Görenek: “Kalp çarpıntılarını hafife almayın”

Dr. Bülent Görenek, kalp çarpıntılarının sonuçlarını anlattı.

Kardiyoloji alanındaki son gelişmelerin ele alındığı toplantıdaki konuşmasında Prof. Dr. Bülent Görenek, kalbin karıncıklarından kaynaklanan ve tehlikeli olan bazı çarpıntıların ani ölüme neden olmanın yanı sıra, kalp yetersizliğine de sebep olabileceğine dikkat çekti. Kalp yetersizliği gelişen hastalarda nefes darlığı, hava açlığı, en ufak eforla bile yorulma gibi şikayetlerin sık olarak karşımıza çıktığını belirten Prof. Dr. Bülent Görenek, ilerlemiş vak’alarda ise nefes sıkıntısı nedeniyle hastaların düz yatamadıklarını ve vücutlarında şişliklerin oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Bülent Görenek şöyle devam etti:

“Eğer bu kalp yetersizliğinin sebebi kalp çarpıntıları ise çarpıntıların baskılanması ile hastalarda kalp yetersizliği düzelebilmektedir. Bu çarpıntıların ortadan kaldırılmasında ilaç tedavisi yapılabildiği gibi, üniversitemizde olduğu gibi çarpıntı oluşturan odakların yakılması da mümkün olabilmektedir. Diğer nedenlere bağlı kalp yetersizliği olan hastalara göre bu hastalar daha şanslıdır. Çünkü uygun bir şekilde çarpıntı baskılanır ya da tedavi edilebilirse kalp yetersizliği düzelmekte ve hastaların şikayetleri ortadan kalkmaktadır.”