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21 Kasım 2017 13:07

Prof. Dr. Bülent Görenek: “Kalp çarpıntılarını hafife almayın”

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde 30 bini aşkın katılımcı ile gerçekleştirilen Amerikan Kardiyoloji Kongresi’ne davet edilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Amerikan Kardiyoloji Koleji Kalp Çarpıntıları Liderlik Konseyi Üyesi Prof.

Prof. Dr. Bülent Görenek: “Kalp çarpıntılarını hafife almayın”

21 Kasım 2017 13:07

Dr. Bülent Görenek, kalp çarpıntılarının sonuçlarını anlattı.


Kardiyoloji alanındaki son gelişmelerin ele alındığı toplantıdaki konuşmasında Prof. Dr. Bülent Görenek, kalbin karıncıklarından kaynaklanan ve tehlikeli olan bazı çarpıntıların ani ölüme neden olmanın yanı sıra, kalp yetersizliğine de sebep olabileceğine dikkat çekti. Kalp yetersizliği gelişen hastalarda nefes darlığı, hava açlığı, en ufak eforla bile yorulma gibi şikayetlerin sık olarak karşımıza çıktığını belirten Prof. Dr. Bülent Görenek, ilerlemiş vak’alarda ise nefes sıkıntısı nedeniyle hastaların düz yatamadıklarını ve vücutlarında şişliklerin oluştuğunu söyledi. Prof. Dr. Bülent Görenek şöyle devam etti:


“Eğer bu kalp yetersizliğinin sebebi kalp çarpıntıları ise çarpıntıların baskılanması ile hastalarda kalp yetersizliği düzelebilmektedir. Bu çarpıntıların ortadan kaldırılmasında ilaç tedavisi yapılabildiği gibi, üniversitemizde olduğu gibi çarpıntı oluşturan odakların yakılması da mümkün olabilmektedir. Diğer nedenlere bağlı kalp yetersizliği olan hastalara göre bu hastalar daha şanslıdır. Çünkü uygun bir şekilde çarpıntı baskılanır ya da tedavi edilebilirse kalp yetersizliği düzelmekte ve hastaların şikayetleri ortadan kalkmaktadır.”




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