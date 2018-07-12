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12 Temmuz 2018 15:30

Prof. Dr. Bülent Görenek, Tokyo’da ESOGÜ’yü temsil etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Bülent Görenek, Tokyo’da ESOGÜ’yü temsil etti

12 Temmuz 2018 15:30

Dr. Bülent Görenek, Tokyo’da düzenlenen Uluslararası Elektrokardiyoloji Kongresi’nde ESOGÜ’yü temsil etti.


Geçtiğimiz hafta Tokyo’da düzenlenen Uluslararası Elektrokardiyoloji Kongresi’nde son EKG teknikleri ve çarpıntılara ilişkin güncel yaklaşımlar tartışıldı. Kongrede Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi ve ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek inmelerin en önemli nedenlerinden olan "Antriyum Fıbrilasyonu" hakkında iki konuşma yapıp iki oturumda da başkanlık görevini yerine getirerek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni ve ülkemizi başarıyla temsil etti.


Prof. Dr. Bülent Görenek başkanlığında 2007 yılında İstanbul’da Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa’dan çok sayıda hekimin katıldığı toplantı düzenlenmişti.




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