Prof. Dr. Hilmi Özden deneyimlerini anlattı

Dr. Hilmi Özden, 12. Türkiye Irak Sağlık Eğitim Ortak İşbirliği Çalıştayı”na “Türkiye’nin Irak Eğitimine ve Sağlık Sektörüne Katkısı” başlıklı bildirisi ile katıldı.

Prof. Dr. Hilmi Özden konuşmasına öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ve yatay geçişlerde YÖK denkliği hakkında bilgiler vererek başladı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Irak sağlık sektörüne olan ve olabilecek katkılarından örnekler de veren Özden , Acil Tıp, KBRN hizmetleri ve temel bilimler arası işbirliklerinden de söz etti. Prof. Dr. Özden konuşmasında ayrıca 1920’lerde kendi aşısını kendisi üreten Türkiye’nin, milli aşı politikasını güçlendirmesi ve komşu ülkelere aşı ihraç etmesinin önemine de vurgu yaptı.