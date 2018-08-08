Prof. Dr. Hilmi Özden’den başarılı Türkmen öğrencilere seminer

Dr. Hilmi Özden, Konya’ya getirilen Türkmen öğrencilere “Türklük Mefkûresi ve Türk Gençliği” konulu bir seminer verdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü ve Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Hilmi Özden, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından her yıl en başarılı Iraklı Türkmen öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Türkiye gezisi organizasyonu kapsamında bu yıl Konya’ya getirilen öğrencilere “Türklük Mefkûresi ve Türk Gençliği” konulu bir seminer verdi. Op. Dr. Aydın Beyatlı öncülüğünde gerçekleştirilen geziye 32 lise son sınıf öğrencisi ve 4 öğretmen katıldı. Dr. Hilmi Özden’in verdiği seminerin soru-cevap bölümü ile tamamlanmasının ardından, gençler tercih edecekleri üniversite ve bölümler konusunda görüşlerini ifade ettiler.