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16 Haziran 2017 10:46

Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül MRG hakkında bilgilendirdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümünden Prof.

Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül MRG hakkında bilgilendirdi

16 Haziran 2017 10:46

Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, MRG’nin radyasyon içermeyen, kalbi her açıdan görüntüleyebilen bir ileri görüntüleme yöntemi olduğunu söyledi.


ESOGÜ Hastanesi Radyoloji Bölümü Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül, Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) hakkında bilgilendirme yaptı.


Özbülbül, MRG’nin, kalp fonksiyonlarını, kalp kapak hastalıklarını, kalp kası ve kalp zarı hastalıklarını değerlendirmede kullanılan ve doğru tedavi planlamasını sağlayan bir görüntüleme yöntemi olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Nilgün Işıksalan Özbülbül yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi;


“Kardiyak MRG, büyük mıknatıslar sayesinde elde edilen güçlü manyetik alan içerisinde radyo dalgaları kullanılarak, sağlam ile hasta doku arasındaki farklılıkların saptanabildiği, radyasyon içermeyen, kalbi her açıdan görüntüleyebilen ileri görüntüleme yöntemidir. Hastanın klinik tanısına bağlı olarak damar içi kontrast madde kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilebilir. Kardiyak MRG, doğuştan kalp rahatsızlıkları, kalp ve büyük damarlar ile ilgili hastalıkları, kalp kası (miyokard) ve kalp zarı (perikard) hastalıklarını görüntülemede kullanılmaktadır. Ek olarak, kalp içi kitlelerin tanısında, kalp krizi sonrasında canlı ile ölü kalp kası ayırımının yapılmasında da oldukça faydalıdır. Kalp krizi öncesi ve sonrasında kalbin fonksiyonlarını ayrıntılı değerlendirmeyi sağlamaktadır. Kardiyak MRG ile Kardiyomiyopati olarak adlandırılan, bir dizi kalp kası hastalıklarında tanı koydurucu görüntüler elde olunmaktadır. Doğuştan veya edinsel kan hastalıkları nedeniyle sürekli kan transfüzyonu yapılan hastalarda, kalpte demir birikimi Kardiyak MRG ile erken dönemde tespit edilerek kalp yetmezliğine gidişin önlenmesi için tedavi düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır.”




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