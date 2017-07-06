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06 Temmuz 2017 16:45

Prof. Dr. Sultan Durmuş Aydoğdu’nun adı, kurucusu olduğu Beslenme ve Metabolizma Laboratuvarına verildi

Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Sultan Durmuş Aydoğdu’nun adı, kurucusu olduğu Beslenme ve Metabolizma Laboratuvarına verildi

06 Temmuz 2017 16:45

Dr. Sultan Durmuş Aydoğdu’nun adı, 1998 yılında kurduğu ve yıllarca emek verdiği ESOGÜ Hastanesi Beslenme ve Metabolizma Laboratuvarı’na verildi.


Laboratuvarın yeni adıyla açılışı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş ve ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül’ün de katılımlarıyla yapıldı. ESOGÜ Hastanesi Beslenme ve Metabolizma Laboratuvarı normal çocuk beslenmesi ve beslenme bozuklukları ile kalıtsal metabolik hastalıkların tarama, tanı ve tedavileri konularında klinik ve laboratuvar hizmetleri veriliyor. Laboratuvarda yenidoğan tarama kapsamındaki fenilketonüri, biotinidaz eksikliği ve kistik fibrozis hastalıklarına yönelik tanı testlerine ek olarak bazal metabolik testler de yapılıyor. Laboratuvar Eskişehir dışında Afyon, Kütahya, Bilecik gibi çevre illerden gelen hastalara da hizmet veriyor. Laboratuvarda Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS) ve Sıvı Kromatografisi-Kütle, Kütle Spektrometresi (LC, MS, MS) yöntemleri ile idrar ve az miktarda kandan pek çok metabolik hastalığın taranması mümkün olacak. Ülkemizde yakın akraba evliliklerinin sıklığı nedeniyle, büyük çoğunluğu otozomal resesif kalıtımlı olan doğumsal metabolik hastalıklar sıkça görülüyor. Prof. Dr. Sultan Durmuş Aydoğdu Beslenme ve Metabolizma Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalar ile bölgede kalıtsal metabolik hastalıkların tanı ve tedavilerinin yapılmasının yanı sıra; kalıcı hasarların ortaya çıkmaması, hastaların yaşatılması ve gebeliklerde tanı şansının yakalanması amaçlanıyor.




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