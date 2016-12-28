Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülleri, sahiplerini buldu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nün düzenlediği “Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödül Töreni”, Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.

Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Coşkun Bayrak’ın yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Porsuk Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarından ve Prof. Dr. Yahya Özsoy’un torunu Öğr. Gör. Emre Aytuğ Özsoy’un, Prof. Dr. Özsoy anısına hazırladığı video gösterimiyle başlayan törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Biz otuz beş yıllık bir üniversiteyiz. Gerçekten altyapımızla, imkanlarımızla, hitap ettiğimiz kitleyle ve platformumuzla çok geniş bir aileye sahibiz ve hizmet ediyoruz” dedi.

Bu tarz toplantıların düzenlenmesinin Anadolu Üniversitesi tarihine adını yazdıran kişilerin bilinmesi açısından önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Güney, Prof. Dr. Yahya Özsoy’un da ardında güzel izlenimler bırakarak aralarından ayrıldığına değindi.

Dekan Vekili Prof. Dr. Coşkun Bayrak ise, bu tarz toplantıların kurum kültürünün açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Yahya Özsoy’un torunu Öğr. Gör. Emre Aytuğ Özsoy ise, törene ilişkin olarak şunları söyledi:

“Üniversitemiz, her zaman olduğu gibi ilklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Türkiye’de akademisyenleri bu şekilde anan başka bir grup yok. Bu toplantıları, 20 yıldır aralıksız düzenleyen herkese herkese şahsım ve ailem adına çok teşekkür ediyorum.”

“Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü 2016” Organizasyon Başkanı ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ise, “Özel eğitim mesleğinin Türkiye’deki gelişiminde önemli katkıları olan Prof. Dr. Yahya Özsoy Hocamızı, aramızdan ayrılışının 20’nci yılında saygı ve minnetle anıyorum. Prof. Dr. Yahya Özsoy’un geride bıraktıkları bizler için bir örnek” şeklinde konuştu.

17 proje arasından seçilen iki projeden birinci olan Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında hazırladıkları “Benimle Oynar mısın?” adlı proje, TOVAK Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmeti Özel Eğitimciler Derneği Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında sunulan “Okulum Şahane” başlıklı projeye TOVAK Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü verilmesine oybirliği ile karar verildiği açıklandı. Ödül almaya hak kazanan proje temsilcileri ile proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Tuğba Gökmenoğlu, ödüllerini ve plaketlerini ise Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ve Prof. Dr. Coşkun Bayrak’ın elinden aldılar. Grup temsilcisine para ödülü ise Bekir Özsoy tarafından verildi. Birinci sınıf öğrencilerinin yapmış oldukları poster sunularının da değerlendirildiği etkinlikte; “Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar”, “Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar”, “Fiziksel Yetersizlik ve Süreğen Hastalıklar” başlıklı poster sunuları sırasıyla birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazandılar. Öğrencilere ödüllerini Prof. Dr. Süleyman Eripek, Prof. Dr. Sezgin Vuran ve Gazi Acar

takdim etti.

Ödül töreninin sonunda konuşan Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, “Öncelikle topluma dokunduğumuz için teşekkür ediyorum. Bu projelere katılıp ödül alamayan ama katkıları olan 17 başvuru var. Gerçekten hepsi topluma ve insanlara dokunan projeler. Bu yüzden herkesi kutluyorum.” dedi.