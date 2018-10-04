PRP ile doğal ve etkili tedavi mümkün

Türkan Tünerir, PRP tedavisi hakkında bilgi verdi.

PRP tedavisinin içeriği hakkında konuşan Dr. Türkan Tünerir, “PRP (Platelet Rich Plazma) kişinin kendi kanından 10-20 cc kadar alınarak özel biyoteknolojik yöntemlerle trombositten zengin plazma haline getirildikten sonra hasta bölgelere uygulanmasını içeren bir tedavi yöntemidir. Hazırlanan bu serum hasta bölgeye uygulandığında, hasarlı dokuların kendini yenilemesini hızlandırmaktadır” dedi.

Hangi hastalıklarda bu tedavi uygulanır?

Hangi hastalıklarda PRP tedavisinin kullanıldığı hakkında konuşan Tünerir, bu hastalıkları şöyle sıraladı:

“Diz eklemi kireçlenmesi- aşınması, dizde menüsküs yırtıkları, dizde ön çapraz bağ ve iç çapraz bağ yaralanmaları, erken yaş kıkırdak aşınmaları, omuz ekleminin kronik tendinitleri, topuk dikeni, el bileği tendiniti, tenisçi dirseği, kırık iyileşme sorunları, sporcularda iyileşmeyen stres kırıklarının tedavisinde, ayak bileği iç ve dış yan bağ yaralanmaları.”

Bu tedavinin yararları hakkında bilgi veren Tünerir, “PRP tedavi yönteminin hasta açısından önemli yararları vardır. Ağrıları azaltır, eklem kireçlenmelerini yavaşlatır, eklem fonksiyonlarını iyileştirir, vücudun hasarlı dokuları kendi kendini tamir etmesini sağlar. Bu yöntem doğal ve güvenli bir yöntemdir. Kişinin kendi serumu kullanıldığından alerji sorunu bulunmamaktadır” dedi.

Tünerir, bu yöntemin bazı durumlarda uygulanamayacağını belirterek, şunları söyledi:

“Pıhtılaşma bozukluğu olanlarda, trombosit sayısı düşük olanlarda, tedavi edilecek bölgede enfeksiyonu olanlarda, ateşli hastalıklarda, kronik karaciğer hastalıklarında, heparin ya da warfanin gibi kan sulandırıcı kullananlarda, bilinen major malignite hastalığı bulunanlarda uygulama yapılmaz.”