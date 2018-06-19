Psikiyatri hastalarının el emekleri görücüye çıktı

Hastane bahçesindeki serginin açılışına Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ve diğer sağlık idarecileri katıldı.

Sergiyle alakalı açıklamalarda bulunan Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım Yerleşkesi sorumlusu Başhekim Yardımcısı Dr. Gamze Mumcu; Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz Eskişehir Devlet Hastanesi bünyesinde 2011 yılından bu yana hizmet verdiğini belirtti. Dr. Mumcu “Amacımız hastalarımızın tedavisini toplum içinde yaşarken yapmak, hastaneye yatışlarını en az düzeye indirmek. Bu bağlamda resim, müzik, el sanatları, drama aşçılık, okur-yazar kursları yanında tarihi-kültürel geziler, sinema, tiyatro gibi dış aktiviteler ile bireylerin sosyal çevre içinde hayata tutunmalarını sağlamaktır. 720 kayıtlı hastası olan Eskişehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezimize her gün 100’e yakın başvuru olmaktadır” dedi.

Dr. Mumcu, artık geleneksel hale gelen bahar şenliği ile de yıl boyu Halk Eğitim Merkezi’nden gelen hocalar gözetiminde hastaların yaptığı el emeği ürünlerin sergilendiğini belirtti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ise konuşmasında, açılan serginin psikiyatri tedavisinin bir parçası olduğunu söyledi. Psikiyatride ilaç tedavisinin yanı sıra meşguliyet tedavisinin de bulunduğunu anlatan Dr. Bilge “Psikiyatri tedavisinde öncelik elbette ilaç tedavisidir. Ama bunu destekleyecek bazı tedavi yöntemleri de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de meşguliyet tedavisi. Sergilenen ürünlerde meşguliyet tedavisinin birer parçaları, Bu faaliyetin hasta üzerinde bir etkisi var. Onları meşgul ediyor. İçerisinde bulunduğu sıkıntılı, patolojik durumdan uzaklaştırarak hayata bağlama noktasında bir adım oluyor. Sadece ilaç alıp klinikte yatmanın her zaman istenilen etkisi olmuyor. Bu tür uğraşılar hastaların tedavilerinin bir parçası olarak sosyalleşmelerini de sağlıyor. Yapılan ürünleri halka gösterip, psikiyatri hastalarına moral kazandırmayı hedefliyoruz. İşe yaradığı duygusu bir şey öğretmenin kıvancı, üstelik bunu grup içinde ve topluluk içinde yapmak disiplin ve düzende gerektiriyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Psikiyatri hastalarının hazırlamış olduğu Uğraş Terapisi El Sanatları Sergisi’nin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.