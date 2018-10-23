PTT 178 yaşında

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 178'inci yıl dönümü münasebetiyle PTT Baş Müdürü Hüseyin Zengin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, PTT teşkilatını ülkemizin her noktasında hizmet veren önemli bir kuruluş olarak değerlendirdi. Bir teşkilat için 178 yılın hiç de azımsanmayacak bir süre olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, PTT'nin kendisini sürekli yenileyerek teknolojinin her türlü imkanlarını en ücra köşedeki vatandaşlarımıza dahi ulaştırdığını söyledi. PTT'nin bu hizmeti verirken köklü geçmişinin verdiği tecrübeyi çağın gerekliliklerine başarılı bir şekilde uydurabildiğini kaydeden Vali Çakacak, PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Başmüdür Zengin'i ve çalışanlarını kutladı.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten PTT Başmüdürü Zengin ise, kurumun yaptığı çalışmalar ile kuruluş yıldönümü münasebetiyle yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.