PTT'den 178'inci müşterisine sürpriz

Eskişehir'de, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluş yıl dönümüne özel 178'inci müşteriye hediyeler verildi.

PTT'nin kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam ediyor. Eskişehir PTT Başmüdürlüğü tarafından sabah erken saatlerde kuruluşun 178'inci yılı olması nedeniyle sıra numarası alıp hizmet bekleyen 178'inci vatandaşa özel hediyeler hazırlandı. Vatandaşın sıra numarası yandığında PTT Eskişehir Başmüdürü Hüseyin Zengin, bizzat vatandaşı tebrik ederek şanslı vatandaşa hediyelerini verdi.

50 yaşındaki talihli Nevzat Gümüş ise verilen hizmet ve hediyelerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken “Kur'an-ı Kerim okuyarak gelmiştim. Emekli maaşı çekecektim. Çok şanslıyım” ifadelerini kullandı.

“178'inci müşterimizi de bizi unutmaması açısından hediyeler ile onurlandırdık”

Eskişehir PTT Başmüdürü Hüseyin Zengin ise, 2 asırdır müşterilerimize hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bugün de 178'inci yıldönümümüzü çeşitli etkinlikler ile kutluyoruz. 178'inci müşterimizi de bizi unutmaması açısından hediyeler ile onurlandırdık. Bundan sonra da PTT her geçen gün değişen ve gelişen teknolojisiyle Eskişehir halkına daha üstün hizmetler sunma noktasında önderliğine devam edecektir” dedi.

Etkinlik, talihli Nevzat Gümüş ve Eskişehir PTT Başmüdürü Hüseyin Zengin'in çektirdiği hatıra fotoğrafları ve hediye takdimi ile son buldu.