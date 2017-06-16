PTT’nin hedefi her yıl 10 bin istihdam

Eskişehir PTT Başmüdürlüğü tarafından düzenlenen iftara, PTT Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca, Eskişehir PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer ve PTT çalışanları katıldı. İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Korkmaz Gencer, "Bu güzel ramazan akşamında, Eskişehir Başmüdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Ramazanınız hayırlı olsun, gelecek Ramazan bayramınızı da şimdiden kutluyorum" dedi.

"100 bin çalışanı olan bir kurum haline PTT’yi getirmek istiyoruz"

PTT’nin hedeflerinden bahseden PTT Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca ise, istihdam sayılarını açıklayarak konuştu. Bu sene sonuna kadar 5 bin kişinin PTT bünyesine katılacağını anlatan Karaca, ayrıca 2018’den itibaren her yıl 10 bin istihdam hedeflediklerini aktardı. 2023 yılına yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Karaca, "PTT Genel Müdürlüğü olarak karlı bir kurum olduğumuzu söylüyoruz. Bu yıl içerisinde 2 bin 500 kişinin alınımının ilk safhasını gerçekleştirdik. Bunun 500 kişisi istihdam edilmeye başlandı. 2 bin kişisinin de mülakatları bitti, değerlendirmeleri devam ediyor. Bu yıl içerisinde bir 2 bin 500 kişi daha istihdam edeceğiz. Yıl sonu itibariyle genel müdürümüzün koymuş olduğu hedefe yani 45 bin çalışana inşallah ulaşacağız. PTT ailesi olarak biz; işlerimizi geliştirip, sektördeki karlılığımızı devam ettirmek ve bu süreci hızlandırmak kaydıyla hedefimiz 2023 yılında 15 bin iş yeri ve 100 bin çalışanı olan bir kurum haline PTT’yi getirmek istiyoruz. Genel müdürümüzün ve yönetim kurulunun almış olduğu bir karar ise her yıl 10 bin civarında yeni bir istihdam sahasını oluşturabilecek gelişmeyi sürdürüp, 2018 yılı itibariyle de 10’ar bin kişi istihdam edebilecek bir holding-şirket haline gelme düşünceleri var. Bu PTT genel müdürümüzün ve yönetim kurulumuzun 2023’e yönelik koymuş olduğu bir hedeftir. Bizim bütün niyetimiz ve bütün amacımız bu verdiğimiz sözleri yakalayabilmemiz üzerine 10 bin personeli yıllık alıp, güçlü bir PTT ailesi olabilmek adına var gücümüzle çalışmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iftar programı semazen gösterisi ile devam etti.