Radardan kaçmak için yapılanlar pes dedirtti

Kazaları önlemek amacıyla yapılan denetimler sırasında, radardan kaçmak için plakayı takograf kağıdı ve tıraş köpüğü ile kapatan ve çeşitli düzenekler kuran şoförlere cezai işlem uygulandı.

Eskişehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, 2018 yılı 10 aylık süreçte toplam 78 bin 43 araç denetimi yaptı. Gerçekleşen denetimlerde, 101 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 692 bin 254 TL'lik cezai işlem uygulandı. Söz konusu denetimlerde özellikle ‘Ağır Yük Taşımacılığı' yapan araçlar üzerinde yapılan kontrollerde, Yol Kenarı Denetim İstasyonları (Kantar) denetimlerinden ve radarlardan kaçmak amacıyla araçlarının plaklarını takograf kağıdı ve tıraş köpüğüyle kapatan, plakaların boyasını kazıyan, plaka söken, plakayı okunmayacak şekilde yatay konuma getirmek amacıyla düzenek hazırlayan şoförler durduruldu. Eskişehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü personeli tarafından 54 araç sürücüsüne 26 bin 352 TL'lik cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik ekipleri, Ankara yolunda bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonları bölgesinde bir araca plakayı okunmayacak şekilde yatay konuma getirmek amacıyla düzenek hazırlamaktan 412 TL, plaklarına takograf kağıdı yapıştırarak okunmasını engelleyen şoförlere de 3 bin 453 TL para cezası yazdı.