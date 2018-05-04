Ralli Sezonu Frig Vadisi’nde açılıyor

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası ve Balkan Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan Rally Phrygia, yaklaşık 3 bin yıl önce Friglerin medeniyet kurduğu Frig Vadisinde geçeceği için bu yıl Eskişehir-Kütahya-Bilecik bölgesinde koşulacak. Aynı zamanda Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupas’na da puan verecek olan organizasyon, Türkiye, KKTC ve Bulgaristan’dan toplam 56 otomobil ve 112 sporcunun katılımına sahne olacak. 4 Mayıs Cuma günü 18:30’da Espark AVM önünde gerçekleştirilecek start seremonisi ile resmen başlayacak olan Rally Phrygia, 433,34 kkilometre uzunluğundaki parkurda toplam uzunluğu 141 kilometre olan 8 özel etabın geçilmesinden oluşuyor.

5 Mayıs Cumartesi sabahı saat 10.00’dan itibaren Sazova servis alanından ayrılacak olan ekipler, 23,32 kilometre uzunluğundaki Mantotherm ve 14,98 kilometre uzunluğundaki Banaz etaplarını ikişer kez geçtikten sonra, ilk günü saat 15.32’den itibaren servis alanında noktalayacaklar. 6 Mayıs Pazar sabahı saat 10.00’dan itibaren yine Sazova servis alanından güne başlayacak olan ekipler, 18,12 kilometre uzunluğundaki Espark ve 14,45 kilometre uzunluğundaki Midas özel etaplarını ikişer kez kat ettikten sonra, saat 16.30’dan itibaren Espark AVM önünde gerçekleştirilecek finiş seremonisi ve ödül töreniyle son bulacak. Şampiyonada 56 otomobil ve 112 sporcu yarışacak. 350 gözetmen ve hakem görev alacak. Şampiyona, İç Anadolu- Ege ve Marmara Bölgesini kapsayacak olmasından dolayı ayrı bir öneme sahip.

Şampiyona öncesi düzenlenen basın toplantısında organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Basın Danışmanı Atıl Atılgan, “Türkiye Rally Şampiyonasının hem de aynı zamanda Uluslararası Otomobil Federasyonun Balkan Bölgesinin ilk yarışı bu. Otomobil sporlarındaki bu yılın en önemli organizasyonlarından bir tanesi. İki tane büyük uluslar arası organizasyonumuz var. İlki için buradayız. Daha sonra eylül ayında 8 yıl aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonasını Türkiye’de yapacağız” dedi.

Türkiye otomobil Sporları Eskişehir İl Temsilcisi ve Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Nevzat Aslan da parkur hakkında bilgi vererek, “Yarışın startı bugün 18.30’da verilecek. Cumartesi günü saat 10.00’da Hekimdağ-Sakarıılıca istikametinden Demirciler-Alpagut istikametine doğru 2 etabımız var. Bu etabı 2 defa koşacaklar. Pazar günü 10.00’da yine servis çıkışı Kümbet-Akpınar, Nusret-Kızılcaören ve Bilecik köyü ve Osmaniye’de bitecek etabın bir tanesi. Diğeri ise Erenköy-Sayitlali, Yörükyayla ve İnönü ilçemizin havuzlar dediğimiz mevkide son bulacak. Pazar günü Espark’ta ödül töreni olacak” dedi.