"Rally Phrygia 2018" başladı

Bugün saat 10.00’dan itibaren Sazova servis alanından ayrılan ekipler, 23,32 kilometrelik Mantotherm ve 14,98 kilometrelik Banaz etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 15.30’dan itibaren servis alanında ilk günü noktalayacak. Türkiye, KKTC ve Bulgaristan’dan 56 otomobille 112 sporcunun katıldığı "Rally Phrygia 2018", 433,34 kilometrelik parkurda toplam uzunluğu 141 kilometre olan 4 özel etabın geçilmesinden oluşuyor.

“Hedefimiz kazanmak”

16 yıldır ralli sporunun içinde yer aldığını belirten pilot Yağız Avcı, hedefinin yarışı kazanmak olduğunu söyledi. Avcı, “Sezonun ilk yarışı ve Eskişehir’de asfalt bir zeminde olacak. Oldukça zor bir yarış olacak. Eskişehir’i seviyorum. Daha önce iki kere burada yarış kazandık. Sevdiğimiz bir parkur burası. Asfalt bir zemini var ve hızlı bir yer. Ancak hava bozduğu zaman yarış çok zorlaşacak. Bu sene yeni bir otomobildeyim. İlk yarıştan itibaren hedefimiz kazanmak. Hava yağmurlu gözüküyor. Yağmurlu yarışta her şey değişiyor. Lastik seçimi ve sürüş stilinizi hava durumuna adapte etmeniz gerekiyor. En iyi olan kazansın. Bizim hayatımız ralli oldu. Türkiye’de popüler olan bir spor değil. Hep beraber geliştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sağ salim bitiş noktasına gelmek istiyoruz”

Sezonun ilk yarış için heyecanlı olduğunu dile getiren pilot Uğur Soylu ise, konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Hava sıcak ama öğleden sonra da yağmur yağabilir ve üzerimizde bunun tedirginliği var. Sağ salim bitiş noktasına gelmek istiyoruz. Ralli pilotu olmak çok güzel bir duygu. Kondisyonun çok önemli olduğu bir spordur. Moral ve motivasyonu her zaman yüksek tutmanız gerekiyor. Üçüncü sıradaki yerimizi korumak istiyoruz.”